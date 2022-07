Inter, Bremer si sente già nerazzurro. Ecco cosa ha detto

L'Inter perde Skriniar ormai a un passo dal PSG ma si cautela bene colmando la perdita con un grande difensore. Bremer ha scelto i nerazzurri da mesi e l’ultima intervista rilasciata in Brasile non lasciava spazio a interpretazioni sul suo futuro: «Il prossimo anno giocherò la Champions». Il brasiliano verrà accontentato, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo. La scorsa settimana c’è stato un primo incontro ufficiale tra i dirigenti dell’Inter e quelli del Torino, insieme all’agente del giocatore -riporta la Gazzetta dello Sport-. Da una parte il d.s. nerazzurro Ausilio e il suo vice Baccin, dall’altro il d.s. granata Vagnati e Moretti. Un incontro servito per chiarire le posizioni di partenza: il Torino chiede 50 milioni per lasciar partire il suo gioiello, l’Inter vorrebbe spendere di meno ed è per questo che in settimana è previsto un nuovo incontro, probabilmente con l’a.d. Marotta e il presidente Cairo protagonisti. Nel frattempo, l’Inter spera di aver definito la cessione di Skriniar, così da avere gli argomenti giusti per presentarsi all’appuntamento col Toro.