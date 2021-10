Inter-Brozovic, il rinnovo non arriva e spunta il Barcellona

Il croato nel mirino dei blaugrana

L'Inter non vuole privarsi di MarceloBrozovic, eppure... Ci sono rumors davvero importanti in casa nerazzurra per quanto riguarda il futuro del centrocampista croato che l'Inter, ad ogni modo, ritiene incedibile. La società milanese è confidente nel rinnovare il contratto al calciatore, ma la situazione potrebbe essere più spinosa del previsto anche viste le voci che arrivano dalla Spagna.