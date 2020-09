Inter, bye bye Godin: l’addio dà via libera all’arrivo di Vidal

Diego Godin ad un passo dal Cagliari e Arturo Vidal vicinissimo all’Inter. Le due operazioni sono ormai vicine all’ufficialità. Il via libera per portare il cileno a Milano è arrivato dopo la chiusura dell’affare tra il difensore e il club sardo. L’addio dell’uruguaiano fa respirare le casse interiste e permette alla società di chiudere l’affare per il calciatore del Barcellona.



Inter: tutto fatto per Godin e Vidal

L’Inter è dunque vicinissima a chiudere le due trattative che sono estremamente collegate. Arturo Vidal è sempre più vicino e il suo arrivo a Milano è previsto già per le prossime ore. Allo stesso tempo, la buonuscita concordata con Godin, al quale restava ancora un anno di contratto con i nerazzurri, libera il suo arrivo al Cagliari.

Parlando di cifre, il difensore uruguaiano sarebbe costato all’Inter circa 5.5 milioni di euro netti. Il centrale arriverà in Sardegna e firmerà un contratto di due anni in modo da poter spalmare meglio l’ingaggio e aiutare il club.

