Inter, caccia alla punta: c’è la pista Belotti

L'attaccante del Torini piace ai nerazzurri

Redazione ITASportPress

Prima Zapata, poi Correa e adesso Andrea Belotti. L'Inter si muove alla ricerca di un altro attaccante. Dopo aver preso Dzeko, già in gol al debutto in campionato con la nuova maglia, la società milanese si guarda attorno per quello che potrebbe essere l'ultimo rinforzo del calciomercato estivo.

Nella giornata di ieri, come riporta Goal, ci sarebbero stati i primi contatti tra Marotta, Ausilio e il presidente del Torino Urbano Cairo per un giocatore che tra poco meno di un anno si libererà a costo zero. Sarebbe proprio questo dettaglio ad essere determinante per 'addolcire' le pretese della società granata. Belotti potrebbe arrivare a Milano per 15 milioni, la cifra che il club nerazzurro ha intenzione di offrire.

Allo stesso tempo, però, i nomi prima citati per l'attacco dei nerazzurri non sono definitivamente sfumati. Infatti, parallelamente all'affair Belotti, continuano anche i colloqui con la Lazio per Joaquin Correa per il quale, però, ci sarebbe ancora distanza tra la richiesta di Lotito (35 milioni comprensivi di bonus) e l'offerta dell'Inter (prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni più 5 di bonus).