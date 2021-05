Inter, c’è già il primo top player con la valigia in mano

Zhang ha già chiarito che si andrà incontro a una riduzione dei costi

La politica di riduzione dei costi investe l'Inter che è costretta a cedere pezzi importanti dell'artiglieria di Antonio Conte. Con la valigia in mano c'è Alexis Sanchez finalmente tornato Maravilla, ma il futuro del cileno all'Inter (21 partite da titolare in due stagioni) è in bilico. A pesare, infatti, è l’ingaggio di 7 milioni netti che percepisce l’attaccante, il terzo della rosa dopo Lukaku ed Eriksen. Difficile che l’Inter che ha bisogno di tagliare il monte ingaggi possa permettersi di tenere in rosa una riserva, seppur di lusso, così tanto pagata.