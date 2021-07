Inter, c’è idea Ahmedhodzic. Per Joao Mario una cessione senza ricavi

All'Inter mancano ancora 20 milioni per raggiungere il traguardo dei ricavi fissato dalla dirigenza

Per Joao Mario l'Inter sembra essersi rassegnata all'idea di non poterlo cedere al Benfica ma dovrà procedere a una risoluzione del contratto senza incassare un euro. La vecchia clausola che vanta lo Sporting, che insiste per riavere il centrocampista nerazzurro, rischia di mettere in difficoltà sia l'Inter che vende che il Benfica che vuole strapparlo ai cugini di Lisbona. Con la risoluzione Joao Mario potrebbe poi trattare l'ingaggio desiderato. In uscita Dalbert verso la Turchia per 7 milioni e Nainggolan resta al Cagliari. Come riporta Gazzetta dello Sport in entrata Bellerin (Arsenal) è il preferito, poi Dumfires e Zappacosta. Si registra l’interessamento per Anel Ahmedhodzic, difensore centrale classe 1999 del Malmoe, nato in Svezia ma col passaporto (anche) bosniaco. È stato a lungo seguito dall’Atalanta, lo scorso inverno. E anche il Napoli ha messo gli occhi sul ragazzo, rivelazione della squadra che ha vinto il campionato. Il cartellino costa intorno ai 6 milioni di euro.