Inter, c’è la soluzione per Akanji

C'è fretta di chiudere una operazione di mercato in casa Inter. Marotta vuole portare a Milano Manuel Akanji del Borussia Dortmund e la formula giusta è stata individuata con l’appoggio del centrale svizzero, per scardinare la difesa del club tedesco, deciso a tutelare l’investimento del gennaio 2018, quando ha speso 21 milioni di euro per strapparlo al Basilea. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la richiesta di 20 milioni ha reso impossibile un dialogo proficuo, visto che il portafogli del club di Zhang è povero di denari. Così sta prendendo corpo un percorso alternativo che punta ad un prestito. Sì, una soluzione apparentemente ardita. Perché i tedeschi devono rinunciare ai 20 milioni che hanno messo in preventivo? La spiegazione è che il nazionale elvetico ha il contratto in scadenza tra appena 10 mesi e a 27 anni ha scelto di fare una nuova esperienza. Se il Borussia accetta la soluzione del prestito con diritto di riscatto, allora, lui è pronto a prolungare sino 2024 con i gialloneri. In tal modo sarebbero tutti tutelati.