Inter, cessione Hakimi: il Chelsea ci prova con 60 milioni e un calciatore

L'affare che riguarda l'esterno marocchino prosegue. L'Inter ascolta le proposte di Psg e Chelsea

Tra Inter e francesi, infatti, sembra esserci troppa differenza tra domanda e offerta e per questa ragione i blues si sarebbero inseriti con una proposta niente male. Il club di Londra, fresco campione d'Europa, dopo aver incassato un no secco per Emerson Palmieri, avrebbe proposto lo spagnolo Marcos Alonso da inserire nell'operazione Hakimi. In questo momento, il Chelsea ha rilanciato con forza con 60 milioni appunto e il calciatore ex Fiorentina. Un affare che non dispiace affatto alla società di Milano che, in ogni caso, si attende un ulteriore rilancio da Parigi. L'asta è appena iniziata...