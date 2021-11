Inter, cessione possibile a gennaio: due top club spagnoli in agguato

L'Inter potrebbe mettere sul mercato una sua pedina piuttosto gradita da due club spagnoli

La stagione dell'Inter si è aperta con qualche difficoltà. Il mercato ha imposto grandi cambiamenti, seguendo la nuova politica societaria. Romelu Lukaku e Achraf Hakimi sono state le perdite più dolorose, ma le cessioni potrebbero continuare anche nella prossima sessione, quella invernale. Infatti, secondo quanto riportato da La Tercera, i nerazzurri sarebbero intenzionati a mettere in vendita anche Alexis Sanchez. L'attaccante cileno non sta trovando lo spazio che si sarebbe aspettato con Simone Inzaghi e l'addio al club milanese diventerebbe molto più plausibile. Sulle sue tracce ci sarebbero due possibili acquirenti, entrambi provenienti dalla Spagna. Il primo è l'Atletico Madrid di Diego Simeone, in cerca di un attaccante esperto e pronto a fare la differenza. Il secondo è il Barcellona, che ha già avuto Sanchez in rosa dal 2011 al 2014. Xavi sarebbe orientato per riavere in squadra l'ex compagno. Servirà però l'offerta giusta per convincere l'Inter a cedere Alexis.