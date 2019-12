Inter, che beffa: sfuma l’obiettivo di mercato

L’1-1 di Firenze ha costretto l’Inter a vedersi raggiungere in vetta alla classifica dalla Juventus. Un duello per lo scudetto destinato ad accendersi ulteriormente nelle prossime settimane, con il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte che ha chiesto alla propria dirigenza rinforzi in sede di mercato per giocarsi il titolo fino all’ultimo. Tra i principali obiettivi vi è il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal, che Conte ha già allenato proprio alla Juventus. Il cileno, tuttavia, è destinato a rimanere solamente un sogno: secondo quanto raccolto da Sky, il club catalano avrebbe infatti ribadito all’agente del giocatore la volontà di non cederlo a gennaio.

INTER, TUTTO SU KULUSEVSKI: DUE GIOCATORI PER CONVINCERE IL PARMA