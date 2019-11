Inter, che colpo per gennaio: in arrivo un bomber

Dopo la sconfitta in Champions League, il tecnico dell’Inter Antonio Conte aveva tuonato contro la società, mettendo in luce i limiti di una rosa non sufficientemente ampia per garantire competitività sia in campionato che in Champions League. Ecco così che la dirigenza starebbe correndo ai ripari, mettendosi alla ricerca dei giusti profili con i quali puntellare il gruppo nel mese di gennaio. In particolare,il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino un attaccante.

GIROUD – All’Inter piace il centravanti francese Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea. Per farlo partire, i blues chiedono una cifra attorno ai 6 milioni di euro.