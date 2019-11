Inter, che colpo per l’attacco: adesso Conte può sognare

Antonio Conte, a gran voce, aveva richiesto rinforzi in sede di mercato e la dirigenza si è messa subito all’opera sul mercato. L’Inter ha infatti ormai ottenuto il sì di Olivier Giroud, attaccante che a gennaio lasciare il Chelsea per approdare a Milano. Il francese è stato espressamente richiesto dal tecnico, che già lo ha allenato ai blues nella seconda metà della stagione 2017-18, per fornire un’alternativa a Romelu Lukaku.

Un colpo che permetta all’Inter, protagonista di un inizio di stagione da incorniciare, di sognare ulteriormente.