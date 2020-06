Inter, che sorpresa: un ex Juventus per l’attacco

Edinson Cavani, forse, no. Alvaro Morata, forse, sì. Sarebbe clamorosa l’indiscrezione di mercato riportata da Tuttosport secondo cui l’Inter si sarebbe fiondata sul talento spagnolo dell’Atletico Madrid.

Viste le difficoltà, legate soprattutto all’ingaggio importante, nell’arrivare a Cavani, la società nerazzurra avrebbe virato su un obiettivo di tutto rispetto come l’ex attaccante di Real Madrid, Chelsea e anche Juventus. Morata potrebbe essere l’alternativa al Matador e, in caso di addio di Lautaro Martinez, una valida spalla di Lukaku per il futuro. Non si parla ancora di trattativa, ma di una pista che potrebbe aprirsi nella prossima finestra di mercato. Conte lo conosce dai tempi di Londra in maglia blues e questo potrebbe aiutare nell’impostazione dell’affare.