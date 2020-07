Inter, Chiesa adesso è possibile: la strategia per arrivare al giocatore

L’Inter vuole a tutti i costi Federico Chiesa. La società di Suning intende rafforzare la propria rosa con giovani di valore, in modo da avere un futuro garantito sotto l’aspetto tecnico.

FUTURO ROSEO

La dirigenza nerazzurra vuole costruire un futuro roseo per il club. Per farlo serve inserire all’interno del team interista dei giovani già affermati in Italia o nel resto d’Europa, calciatori U25 che possano garantire alla squadra un avvenire importante e un presente solido. Con questi criteri l’équipe di mercato dell’Inter sta lavorando alla ricerca di giocatori che siano adatti alla causa, e tra questi rientra Federico Chiesa.

L’OBIETTIVO NUMERO UNO

Federico Chiesa è l’obiettivo numero uno in vista del prossimo calciomercato. L’esterno offensivo è molto apprezzato dal tecnico Antonio Conte, che vede lui l’uomo ideale per ricoprire il ruolo sulla fascia destra, in modo da dare alla squadra le necessaria spinta e pericolosità in avanti che a volte viene meno nel corso delle gare. Il classe 1997 ha il contratto in scadenza nel 2022, e per cederlo la Fiorentina chiede non meno di 50 milioni di euro. Sebbene la trattativa possa apparire complicata, Marotta ha già tracciato la strategia per portare a Milano il talento viola.

LA STRATEGIA

La strategia dell’Inter per portare Federico Chiesa in squadra è abbastanza lineare. Al club di Commisso il giocatore verrà chiesto in prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro, più 5 milioni di euro qualora la squadra dovesse centrare determinati obiettivi stagionali, e ulteriori 5 milioni qualora il calciatore raggiunga una quota minima di gol e presenze. Un affare che potrebbe lasciare contenti tutti: il ragazzo, la Fiorentina e la società interessata all’acquisto. Soltanto il tempo dirà se la strategia nerazzurra sarà vincente oppure no.