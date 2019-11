Inter, clamoroso colpo in Serie A: spunta un nome nuovo da una big…

L’Inter ha bisogno di un attaccante che possa aiutare Lukaku e Lautaro Martinez. Se Sanchez non sarà a disposizione di Conte prima di alcuni mesi, ecco che la società nerazzurra potrebbe provare a cogliere qualche occasione, magari già a gennaio nella finestra del mercato invernale.

Il colpo, in questo caso, sarebbe di primissimo livello. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Dries Mertens del Napoli potrebbe essere l’affare. Visto il momento delicato in casa azzurra, la società di Milano potrebbe trarre beneficio e farsi avanti. Il belga è certamente uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A e farebbe comodo all’Inter. Conte, in questo modo, avrebbe una soluzione di primissimo livello da affiancare al centravanti Lukaku, per altro connazionale di Mertens. Marotta valuta età e ingaggio dell’attaccante prima di decidere se tentare l’affondo.