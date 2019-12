Inter, clamoroso scambio di mercato con il Napoli

Prima parte di stagione da incorniciare per l’Inter di Antonio Conte, che guida la classifica di Serie A assieme alla Juventus con i suoi 42 punti. Per cercare di conquistare lo scudetto, i nerazzurri andranno alla ricerca di rinforzi sul mercato e, in queste ore, hanno già iniziato a lavorare ad un clamoroso scambio con il Napoli.

SCAMBIO -L’Inter vorrebbe portare a Milano Fernando Llorente, con Matteo Politano che potrebbe essere la contropartita giusta per arrivare al centravanti spagnolo.

INTER, MAROTTA: “ROSA RIDOTTA, MA A GENNAIO LE OCCASIONI SONO POCHE…”