Inter, colpaccio di mercato: Juventus beffata

Non solo sul campo. Inter e Juventus, in queste settimane, si stanno dando battaglia anche sul mercato, con i due club alla ricerca di ulteriori rinforzi da inserire nelle proprie rose nelle prossime sessioni di mercato. In particolare, sia nerazzurri che bianconeri avrebbero messo gli occhi su Federico Chiesa, talento della Fiorentina. Il club di Steven Zhang, in queste ore, avrebbe superato la concorrenza dei torinesi grazie all’inserimento nella trattativa di Matteo Politano, profilo altamente gradito dalla dirigenza viola. Una mossa che ha lasciato spiazzata la Juventus.

