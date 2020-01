Inter, colpo a sorpresa: c’è Mertens a parametro zero per giugno

Potrebbe essere Dries Mertens il colpo per la prossima stagione dell’Inter. L’attaccante belga del Napoli sembra essere ai ferri corti con la società azzurra in quanto a rinnovo. Ecco, allora, la possibile cessione. Non a gennaio, bensì a giugno quando il classe 1987 si libererà gratuitamente.

A ZERO – Mertens è ai box da circa un mese per noie agli adduttori e di rinnovo non se ne parla. Al momento Gattuso pare aver puntato sul tridente con Callejo, Milik e Insigne con Lozano e Llorente e, appunto il belga ai margini del reparto avanzato. Con l’arrivo di Politano, poi, ci sarà ancora più concorrenza. Ecco perché l’Inter pare aver fiutato l’affare ed è pronta a consegnare a Lukaku la spalla perfetta con cui ha già un grande feeling anche in Nazionale. Se Sanchez dovesse davvero partire in estate, sarà dunque Mertens a prendere il suo posto. Conte a luglio potrebbe avere un asso in più nel pacchetto offensivo.

