Inter, colpo ad un passo per l’attacco: la mossa per un gioiello della Premier League

Svolta a sopresa in casa Inter. I nerazzurri sarebbero ad un passo da Alexis Sanchez. Il cileno del Manchester United è diventato improvvisamente una pista bollente per la squadra di Antonio Conte che, dopo aver praticamente perso Dzeko – ha rinnovato con la Roma -, è alla ricerca della spalla d’attacco di Lukaku.

La situazione del cileno è molto particolare: il Manchester United vuole cederlo, il tecnico Solskjaer a parole desidera il contrario e il calciatore vorrebbe unicamente tornare ad essere protagonista in campo. Ecco perché, questo ruolo di prima scelta può essere trovato nell’Inter. Inoltre, il cileno e Lukaku hanno già giocato insieme e non avrebbero problemi di adattamento. L’Inter spera di chiudere in tempi brevi e far tornare Sanchez agli “antichi splendori” visti in passato quando il 30enne vestiva la maglia dell’Udinese.