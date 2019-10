Inter, colpo dalla Premier League: ecco il rinforzo per Conte

Antonio Conte ha chiesto rinforzi per la sua Inter. La società, nelle vesti di Beppe Marotta, ha risposto positivamente comunicando l’intenzione di intervenire sul mercato.

Ecco allora che nel mirino della società milanese, oltre ai nomi noti per il centrocampo, si pensa anche ad un colpo in difesa dove i soli de Vrij, Godin, Skriniar e Ranocchia non possono bastare. Stando alle indiscrezioni del Guardian, l’Inter avrebbe messo nel mirino il difensore del Tottenham Jan Vertonghen.

Nonostante le resistenze degli Spurs, il 32enne in scadenza di contratto la prossima estate, potrebbe essere il primo affare del club nerazzurro. Il perno della nazionale belga potrebbe rappresentare per l’Inter un rinforzo di assoluto valore in grado di garantire un grande bagaglio d’esperienza notevole. A gennaio, le pretese degli Spurs non potranno essere troppo elevate se non vorranno perdere il giocatore a costo zero a giugno.