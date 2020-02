Inter, colpo di mercato grazie a… Godin

E’ un’Inter che guarda già al futuro, quella protagonista in questi mesi di campionato. I nerazzurri, visto il corteggiamento del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez, si sono messi alla ricerca di possibili sostituti dell’argentino, in modo da non farsi trovare impreparati.

IDEA – Un’idea è quella che porta ad Antoine Griezmann. Il francese del Barça potrebbe essere convinto ad accettare la destinazione milanese da Diego Godin, con il quale ha condiviso l’esperienza all’Atletico Madrid.

