Inter, con Godin è già addio: due piste per il difensore

Continuano a susseguirsi le voci sul futuro di Diego Godin lontano dall’Inter. Il destino del centrale uruguaiano è decisamente in bilico. Il difensore nerazzurro, arrivato nell’ultima estate di calciomercato a parametro zero dall’Atletico Madrid, potrebbe lasciare Milano dopo appena una stagione.

L’impatto col mondo nerazzurro e la Serie A non è stato dei migliori e il rapporto con Antonio Conte non pare essere mai decollato del tutto. Ecco perché dalla Spagna, ed in particolare Mundo Deportivo, sono sicuri che Godin tornerà a giocare in Liga o proverà l’esperienza in Premier League. Dopo gli anni in colchoneros, per l’uruguaiano si potrebbe aprire la pista Valencia che, però, andrebbe in conflitto proprio con l’ex club per via della grande rivalità. Possibile quindi anche una pista inglese con la Premier League che potrebbe accogliere Godin a braccia aperte.