Inter, concessa l’ultima partita con la maglia del Parma a Darmian. Sarà nerazzurro da lunedì

Dopo le visite mediche per Matteo Darmian la nuova avventura con la maglia dell’ Inter non inizierà immediatamente. Infatti ci dovrebbe essere un gentlemen agreement col Parma per cui il giocatore resterà a disposizione di mister Fabio Liverani per la prossima partita di campionato dei ducali, Parma-Verona di domenica alle 15 e poi, solo allora, sarà ufficialmente a disposizione di Conte. Darmian approderà alla corte di Antonio Conte dopo uno score con il Parma fatto di 35 presenze ed una rete messa a segno. Negli anni precedenti, il terzino che vanta anche 36 gettoni ed un gol in Nazionale, aveva vestito la maglia del Manchester United dal 2015 al 2019, sempre con una realizzazione all’attivo.