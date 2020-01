Inter, contatti per Pogba: lo United detta le condizioni

Non solo Juventus e Real Madrid. Anche l’Inter si inserisce nella corsa a Paul Pogba. Lo riporta il Daily Mail. Il Manchester United, club detentore del cartellino del centrocampista francese, però, è stato molto chiaro fin da subito. Potrà prendere in considerazione qualsiasi offerta dei nerazzurri qualora venisse inserito come contropartita tecnica Lautaro Martinez. Il Toro argentino ha sorpreso positivamente i Red Devils con prestazioni notevoli e Ole Gunnar Solskjaer vorrebbe farlo diventare il perno del reparto avanzato. L’Inter riflette e prende tempo.