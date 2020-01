Inter, contatto con il Genoa per Pandev: la risposta del Grifone

L’Inter cerca disperatamente un attaccante esperto, capace di far rifiatare Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Le caratteristiche richieste hanno spinto i nerazzurri a farsi avanti per una vecchia conoscenza: Goran Pandev. Il giocatore macedone ha un rapporto speciale con il club milanese, che lo ha scoperto lanciandolo tra i professionisti. E poi, arrivato nel gennaio 2010, ha contribuito alla conquista dello storico Triplete con José Mourinho. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Genoa, detentore del cartellino dell’attaccante, si sarebbe opposto alla partenza di Pandev. Tutto da rifare per l’Inter in queste ultime ore di mercato.