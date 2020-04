Inter, Conte avrà il suo rinforzo in attacco: ecco chi sarà

Antonio Conte può concedersi un sorriso: il tanto agognato rinforzo per l’attacco in vista della prossima stagione è stato trovato. L’Inter, secondo quanto riporta Tuttosport, è infatti ad un passo da Olivier Giroud, centravanti francese in scadenza di contratto con il Chelsea. Il giocatore, seguito dai nerazzurri già lo scorso gennaio, è pronto a trasferirsi a Milano a parametro zero.

Nel passato di Giroud, ai blues dal gennaio 2018, esperienze anche con le maglie di Grenoble, Istres, Tours, Montpellier e Arsenal. Per lui anche 97 presenze e 39 reti con la propria Nazionale, con la quale si è laureato campione del mondo nel 2018.

NAINGGOLAN SULL’INTER: “NON MI E’ STATA DATA UNA SECONDA CHANCE”