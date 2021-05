Inter-Conte, è finita: accordo per la rescissione consensuale

L’Inter e Conte si separano: raggiunta l’intesa per la buonuscita

Come un fulmine a ciel sereno, Antonio Conte lascia l’Inter. Era nell’aria da qualche giorno, da quando quell’incontro con Steven Zhang tardava ad arrivare e la dirigenza nerazzurra comunicava al tecnico leccese il piano di ridimensionamento di Steven Zhang, con la potenziale cessione di un big. Conte voleva delle garanzie per proseguire un progetto vincente, le sue richieste non possono essere esaudite e per questo ha deciso di lasciare l’Inter, dopo aver vinto uno scudetto che mancava da 11 anni.