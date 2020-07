Inter, Conte rivoluziona la squadra: almeno in 4 verso l’addio certo

C’è aria di cambiamento in casa Inter. La stagione non esaltante e gli annessi ultimi risultati starebbero creando una situazione più complessa del previsto per i nerazzurri. Oltre alle voci sul futuro di mister Conte, ecco che si parla già di addii certi a fine dell’annata in corso.

Conte: rivoluzione e 4 ai saluti

Secondo quanto si apprende da calciomercato.com, infatti, sarebbe almeno in quattro ad essere praticamente sicuri di dire addio all’Inter al termine della stagione. Diego Godin potrà ascoltare offerte perché l’Inter non lo ritiene indispensabile. Per l’ex Atletico Madrid si cercheranno soluzioni in gradi accontentare entrambe le parti. Un secondo saluto illustre si avrà con Matias Vecino che non è mai veramente entrato nelle grazie di Conte. In estate dovrebbe esserci l’addio definitivo. Altri due nomi che quasi certamente non faranno più parte dell’Inter sono quelli del giovane attaccante Sebastiano Esposito. Il suo caso è particolare: il giocare potrebberinnovare per essere l’uomo del futuro ma per il momento potrebbe andare a giocare da protagonista in prestito o con recompra altrove. Fuori dal progetto anche Kwadwo Asamoah che nonostante sia sempre stato uno dei pupilli del tecnico, a causa dei continui problemi fisici non dovrebbe rientrare nella rosa per la prossima stagione dei nerazzurri.

