L’Inter non è ancora all’altezza della Juventus e questo lo sa bene soprattutto mister Antonio Conte che ha sempre chiesto rinforzi per avvicinarsi alla Vecchia Signora. Il sogno scudetto potrebbe essere più realizzabile se a gennaio la dirigenza nerazzurra compisse un passo avanti nel mercato. E i primi segnali arrivano: De Paul, per il centrocampo, e Kouame, per l’attacco, sono i nomi in cima alla lista per i rinforzi invernali. Lo riporta il Corriere dello Sport.