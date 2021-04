Inter, cosa succede con Vidal? Il Marsiglia si tira indietro, il motivo

Indietro nelle gerarchie del centrocampo dell’Inter, il futuro di Vidal è un rebus tutto da sciogliere

Il centrocampo dell’Inter ha subito una svolta, che coincide con l’esplosione di un giocatore in particolare, ovvero Christian Eriksen, che ha aggiunto estro e qualità al dinamismo di Barella e alla regia di Brozovic. Chi invece doveva cambiare marcia alla mediana ma non l’ha fatto è Arturo Vidal , recentemente bloccato dai fastidi al ginocchio operato alla metà di marzo. L'ex Barcellona è scomparso dai radar anche per diverse prestazioni sottotono e il club valuta il suo futuro.

PISTE CONGELATE - Da tempo il cileno è accostato al Marsiglia, guidato dal suo ex ct del Cile Jorge Sampaoli. Pista che, come scrive Calciomercato.com, si è raffreddata, sia per i ripetuti problemi fisici che per l’impossibilità di sostenere il suo ingaggio (5 milioni di euro quest’anno, 6,5 il prossimo). Stando a quanto riporta La Provence, non è un caso che l’OM si sia tuffato su altri obiettivi come Thiago Almada, peraltro nei radar dell’Inter. Parallelamente al Marsiglia, si sono congelate anche le opzioni Galatasaray e Flamengo. Il futuro di Vidal è attualmente in stand-by e verrà deciso solo dopo lo scudetto.