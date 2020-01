Inter, dalla Danimarca sicuri: in arrivo il primo colpo del mercato di gennaio

Possibile svolta in arrivo in casa Inter. Christian Eriksen sarebbe vicinissimo all’approdo in nerazzurro. Lo afferma Ekstra Bladet che annuncia anche un presunto accordo con il trequartista del Tottenham in scadenza di contratto a giugno.

L’affare potrebbe chiudersi giù nel mese di gennaio sulla base di una somma di denaro tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il 27enne sarebbe pronto a trasferirsi a Milano con i contatti tra dirigenza nerazzurra ed enturage del danese molto fitti. Per Eriksen all’Inter sono ore molto intense. Il classe 1992 potrebbe essere il primo colpo del mercato di gennaio per la squadra di Antonio Conte.