Inter, dalla Spagna confermano Brozovic in Arabia

Grande nodo di mercato riguarda il futuro di Marcelo Brozovic , in uscita dall' Inter . Se la permanenza in nerazzurro è da scartare a priori, le possibilità rimangono due, le solite che si ripercuotono da settimane ma con qualche novità. Perché secondo Mundo Deportivo l'Arabia Saudita sarebbe ancora più vicina al croato, con lo stesso calciatore "intrigato" da questa possibilità. Mentre il Barcellona si allontana all'orizzonte ma non scompare, rimane comunque lì pronto all'offensiva. E a chiarire la situazione ci ha pensato l'agente, il quale spingerebbe proprio verso la direzione saudita. Non solo una scelta di carriera, ma anche economica, per l'uno e per l'altro.

In ogni caso il Barcellona non vuole mollare la presa. Sa di non poter far leva sugli assegni stagionali, come anche sulle commissioni dell'agente, ma punta tutto sul prestigio del club. Il Barça - secondo la fonte - avrebbe assicurato a Brozovic un posto da titolare indiscusso nell'undici di Xavi, sicuramente in cabina di regia, quella occupata in passato da Sergio Busquets. Un ultimo tentativo verrà effettuato a giorni e si vedrà. Fattostà che la Saudi Pro League incuriosisce il nerazzurro e non poco.