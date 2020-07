Inter, dettate le condizioni per cedere Lautaro al Barcellona: tutti i dettagli

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è il giocatore più desiderato dal Barcellona da qualche settimana a questa parte: arrivare al calciatore però non sarà affatto facile.

LA CLAUSOLA

La clausola di 111 milioni per Lautaro Martinez è scaduta. Da questo momento l’Inter ha maggiore forza al tavolo delle trattative per l’argentino, potendo godere di piena libertà per quel che riguarda le richieste per il giocatore. Per il club blaugrana è tutto più complicato, e servirà disegnare una nuova strategia per arrivare all’attaccante nerazzurro, desiderato e cercato dalle società di mezza Europa.

LE CONDIZIONI

Adesso le condizioni per il trasferimento di Lautaro Martinez le detta l’Inter. Secondo quanto riportato da Don Balòn, il club nerazzurro avrebbe richiesto al Barcellona una somma in denaro più il trasferimento di Griezmann, e il prestito biennale di Ansu Fati con opzione di riscatto da parte della società di Suning. Un’offerta folle secondo i catalani, che avrebbero immediatamente rifiutato l’offerta rimandandola al mittente. La trattativa per il giocatore argentino adesso è sempre più complicata, e non è esclusa una sua permanenza a Milano.