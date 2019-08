Inter, dopo Sanchez ecco il vice-Lukaku: due nuove opzioni per Conte

Vigilia di campionato per l’Inter che farà il proprio esordio nel Monday Night contro il Lecce. A San Siro la squadra di Antonio Conte chiuderà la 1^ giornata di Serie A. Tra campo e mercato, per i nerazzurri sono giorni di fuoco.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare la chiusura per Alexis Sanchez dal Manchester United, ma le mosse di Beppe Marotta non sono finite. Infatti, si cerca un vice-Lukaku. Se Lautaro Martinez è ritenuto una seconda punta, è chiaro che il solo Icardi, prossimo all’addio, non può bastare. Ecco allora che l’Inter cerca l’alternativa al bomber belga che, secondo Tuttosport, porta il nome di due svincolati.

OPZIONI – Sarebbero due le opportunità dell’Inter, entrambe dalla lista svincolati: Wilfried Bony e Seydou Doumbia. Il primo, con un passato al Manchester City, sarebbe la prima volta in Italia. Per il secondo, invece, la Serie A tornerebbe nella sua vita dopo l’esperienza alla Roma. Resta in piedi anche la pista Fernando Llorente, ma sullo spagnolo, Roma e Napoli sembrano in vantaggio.