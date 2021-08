Inter, doppia pista per la fascia

La dirigenza nerazzurra deve colmare una lacuna con la partenza di Hakimi

Mosse di mercato Inter per rinforzare la squadra di Inzaghi dopo le partenze di Hakimi e Lukaku. Come riporta la Gazzetta dello Sport, se per Dzeko è questione di dettagli, nei prossimi giorni l’Inter preparerà anche la prima offerta al Psv Eindhoven per Denzel Dumfries, l’esterno destro della nazionale olandese da sempre in cima alla lista dei desideri di Marotta e Ausilio. Il Psv aveva messo in chiaro da subito le cose: niente prestito. L’unico modo per trattare Dumfries è sempre stato quello di una proposto per l’acquisto a titolo definitivo e così sarà. Il Psv parte da una richiesta di 20 milioni ma sa già che l’Inter a quelle cifre non arriverà: da viale della Liberazione è pronta a partire una mail nei prossimi giorni, con un’offerta da 12 milioni più bonus. Se basterà lo scopriremo presto. Ma di sicuro c’è fiducia per il buon fine della trattativa.