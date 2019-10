Inter, doppio colpo per gennaio: Conte avrà i suoi rinforzi

Barcellona-Milano, questo il viaggio che potrebbe attendere Ivan Rakitic e Arturo Vidal magari già nel mese di gennaio. Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha chiesto rinforzi per affrontare al meglio le tre competizioni nelle quali la società nerazzurra vuole essere protagonista e non solo comparsa.

Ecco perché tornano di moda i nomi dei due centrocampisti del Barcellona, entrambi sul piede di partenza. Dalla Spagna, ed in particolare Mundo Deportivo, non hanno dubbi. Addirittura, per quanto riguarda il croato, sarebbero anche già stato effettuati dei primi contatti tra le parti. L’Inter sogna in grande e già nel prossimo mercato invernale potrebbe portare a Milano due grandi botti che le permetteranno di tornare al vertice.