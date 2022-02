Inter, due nomi per sistemare la difesa: gli obiettivi di Inzaghi

Due nomi nuovi per il reparto difensivo nerazzurro

Redazione ITASportPress

Momento di piccola crisi per l'Inter che manca in campionato da troppo tempo. Solo 5 punti nelle ultime 5 gare e una difesa che, di recente, prende sempre troppi gol. Ecco perché, come spiega La Gazzetta dello Sport, si torna a parlare di mercato ed in particolare di due giocatori che potrebbero fare al caso di mister Simone Inzaghi.

I difensori nel mirino dei nerazzurri sembrano essere Andreas Christensen, centrale del Chelsea che non ha ancora rinnovato e sta scegliendo il suo futuro in questi giorni, o in alternativa il 24enne argentino del Feyenoord, Marcos Senesi, sul quale la concorrenza non manca. In particolare sul giovane talento ci sarebbero tante big.

In casa nerazzurra, però, potrebbe esserci un'arma in più per provare a convincerlo, l'ex capitano e ora vicepresidente Javier Zanetti che stravede per lui e potrebbe avere un peso importante in una eventuale trattativa. Staremo a vedere cosa accadrà, ma i due difensori piacciono e non poco...