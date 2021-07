Inter, due obiettivi prioritari per Marotta

Entrambi i calciatori hanno chiesto la cessione ai club ed entrambi hanno già detto sì all’Inter

Gli obiettivi di mercato nerazzurro sono sempre Nahitan Nandez e Hector Bellerin. I dirigenti dell’Inter Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando da tempo per mettere a disposizione di Simone Inzaghi l’esterno a tutta fascia come a Cagliari o mezzala d’assalto come ai tempi di Penarol e Boca. Nahitan infatti garantirebbe a Inzaghi maggiori soluzioni nelle rotazioni, assicurando in qualunque posizione qualità ed equilibrio.