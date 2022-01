Inter, due piste di mercato per la difesa arrivano dalla Serie A

I nerazzurri seguono due giocatori del massimo campionato italiano

Il reparto dove le alternative sono meno rispetto agli altri è quello difensivo dove l'età delle riserve dei vari Skriniar, Bastoni e De Vrij non dà grosse garanzie. Ecco perché, oltre al nome di Ginter, per la difesa la società starebbe pensando ad altre piste. Come scrive Tuttosport oggi in edicola, l'Inter avrebbe messo nel mirino due giocatori che militano in Serie A. Il primo nome è quello di Gleison Bremer del Torino sul quale c'è però con forza anche il Milan. Un'altra ipotesi sarebbe quella che porta al laziale Luiz Felipe in scadenza in estate e probabilmente più facilmente raggiungibile rispetto al centrale granata.