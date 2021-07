Inter, è caccia al sostituto di Hakimi: le mosse

L'ad Marotta cerca esterni per soddisfare Inzaghi

Le casse dell'Inter sono più piene con la cessione di Hakimi al Psg, ma il tecnico Inzaghi ha un esterno in meno e giustamente chiede all'ad Beppe Marotta un sostituto all’altezza. La dirigenza nerazzurra è attiva sul mercato e il primo nome sulla lista di Marotta è quello di Hector Bellerin dell’Arsenal. Piace anche l'ex Genoa Davide Zappacosta: il Chelsea eserciterà la clausola di rinnovo automatico fino al 2023, ma il costo è più ragionevole rispetto a quello di Bellerin che ha dietro la schiena un cartellino da 25 milioni circa, scrive la Gazzetta dello Sport. Per la fascia sinistra Dimarco del Verona è gradito dalla società anche perchè è cresciuto all’Inter. Alternativa in casa è Ivan Perisic ma pesano i 4,7 milioni di stipendio attuali e quindi si valuta quale strada sia la migliore.

USCITA - Non è ancora stato ceduto Joao Mario su cui c'è il Benfica che vorrebbe pagare 8 milioni. Lo Sporting non molla l'obiettivo che non pareggerà l'offerta. Ma c'è un ostacolo per il trasferimento al Benfica: una vecchia clausola impedirebbe ai nerazzurri la vendita di Joao a qualsiasi società portoghese diversa dallo Sporting. Il baby Sebastiano Esposito si è accasato al Basilea, Andrew Gravillon potrebbe finire al Reims portando nelle casse nerazzurre poco meno di quattro milioni di euro.