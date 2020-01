Inter e Juventus, derby d’Italia anche sul mercato

Un fitto testa a testa, quello che sta vedendo per protagoniste Inter e Juventus. Le due formazioni, dopo diciassette giornate, condividono il primato in classifica con i loro 42 punti. Un duello che in queste settimane potrebbe accendersi anche sul mercato.

CHIESA – Sia nerazzurri che bianconeri sono infatti interessati al gioiello della Fiorentina Federico Chiesa. I due club, in questi giorni, stanno studiando l’offerta da presentare ai viola, al momento però ancora restii a privarsi del giocatore.

JUVENTUS, UN CENTROCAMPISTA VERSO L’INGHILTERRA