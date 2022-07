Inter e Lazio, affare fatto per un giocatore: cambio di maglia deciso

Mosse di mercato tra club di Serie A ed in particolare tra Inter e Lazio . Sul piatto Matias Vecino , centrocampista uruguaiano in uscita dai nerazzurri. Secondo quanto si apprende da calciomercato.com , infatti, ci sarà un cambio maglia per il giocatore che vestirà quella biancoceleste alla corte di mister Sarri.

Sembra che tra le parti ci sia stato l'ok per un contratto da 3 anni, più opzione per un quarto, a 2 milioni di euro a stagione bonus compresi. Si punta a definire tutto entro la fine di luglio, per aggregare al più presto il calciatore al gruppo squadra per entrare nei meccanismi del mister. Vecino alla Lazio sarà di fatto il rimpiazzo di Akpa Akpro - destinato alla cessione - come riserva di affidamento ed esperienza in mezzo al campo. La speranza del giocatore è quella di trovare maggiore spazio in biancoceleste rispetto a quello avuto nell'esperienza nerazzurra, specialmente nelle ultime stagioni. Staremo a vedere quando ci sarà la fumata decisiva e l'annuncio.