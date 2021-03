Inter, è Muriel il colpo per la prossima stagione

L’Inter guarda al futuro e per l’attacco spunta il nome di Luis Muriel. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe l’attaccante colombiano dell’Atalanta l’obiettivo per rinforzare il reparto avanzato degli uomini di Conte.

Il centravanti, 18 gol nella scorsa annata, e già 16 in questa, ha un contratto con la Dea fino al 2023 da 1,8 milioni. Per portarlo a Milano servirà una cifra piuttosto importante di circa 25-30 milioni. In tal senso, gli uomini mercato dell’Inter, su tutti Marotta e Ausilio dovranno lavorare sulle cessioni e sulle finanze che arriveranno da tre giocatori su tutti: Joao Mario, Nainggolan e Vecino.