Inter, è tris d’acquisti: Marotta scatenato sul mercato

Una stagione da portare a termine nel migliore dei modi. L’Inter però pensa anche alla prossima annata dove sarà chiamata a competere realmente per lo scudetto e, chissà, anche per qualche obiettivo europeo. Ecco perché la dirigenza nerazzurra è già a lavoro per i prossimi colpi di mercato. In modo particolare Beppe Marotta si sta muovendo su diversi obiettivi. Sono almeno tre i rinforzi ritenuti necessari per la squadra di Antonio Conte e vedono ogni reparto interessato.

