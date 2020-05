Inter, ecco il piano in caso di partenza di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez continua ad essere corteggiato dal Barcellona. L’attaccante dell’Inter è infatti seguito già da tempo dai blaugrana, pronti a fare di tutto per portarlo in Spagna durante la prossima sessione di mercato. I nerazzurri non vorrebbero privarsi dell’argentino, ritenuto un tassello fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte, ma per non farsi trovare impreparati nel caso di un suo addio avrebbero già individuato il profilo giusto con il quale sostituirlo: Timo Werner, attaccante attualmente in forza al Lipsia e seguito anche dal Liverpool. A riportare la notizia calciomercato.com.

