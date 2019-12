Inter, ecco il rinforzo per Conte: tutto fatto per il bomber

Trovano conferme le indiscrezioni delle scorse ore: l’Inter è ad un passo da Olivier Giroud. L’attaccante del Chelsea sarebbe vicinissimo al trasferimento a Milan a partire dalla prossima finestra di mercato invernale. Il francese, ai margini dei blues allenati da Lampard, è il pupillo di Antonio Conte e darebbe una grossa mano al reparto avanzato nerazzurro.

Come riporta L’Equipe, il giocatore e l’Inter sono più vicini, con il Chelsea che, con il mercato sbloccato, può trovare un eventuale sostituto. Secondo il quotidiano francese, il club nerazzurro è l’unico che ha la forza per soddisfare le richieste economiche del giocatore. Giroud sarà il primo tassello del mercato invernale per l’Inter. La squadra avrà il suo primo botto per continuare a fare bene in campionato e in Europa.

L’Inter deve fare attenzione ANCHE IN USCITA…