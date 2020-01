Inter-Eriksen ci siamo: c’è il sì del giocatore. Ecco quando arriva

Inter-Eriksen ci siamo. Il centrocampista del Tottenham è ad un passo dall’approdo in nerazzurro. Secondo le ultime indiscrezioni, le parti avrebbero trovato l’accordo per un contratto fino al 2024.

C’è l’intesa con il giocatore per un contratto da 7,5 milioni più bonus a stagione. Nonostante le pretese più elevate da parte di Erisken, Marotta è riuscito a strappargli il sì decisivo. Adesso non resta che convincere la società inglese a lasciar partite il calciatore. Daniel Levy, proprietario del club aspetta una chiamata: a 20 milioni si chiude l’affare. Eriksen potrebbe essere presto a Milano per dare una mano alla squadra di Conte impegnata nella lotta per lo scudetto.