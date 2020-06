Inter, Esposito cerca spazio: si fa avanti un club italiano

Avere Romelu Lukaku e Lautaro Martinez come compagni di squadra è indubbiamente un gran vantaggio. Per un giovane, poi, non mancano le opportunità per imparare dai due campioni. Al contempo per gli altri attaccanti dell’Inter lo spazio a disposizione diminuisce notevolmente. Sebastiano Esposito lo sa bene: il giovane centravanti nerazzurro è deciso a giocare con maggiore continuità. Così prende quota l’ipotesi di una cessione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Atalanta avrebbe fiutato l’affare e si sarebbe interessata all’attaccante. Esposito, inoltre, deve ancora risolvere la questione riguardante il suo eventuale rinnovo con l’Inter. Per i bergamaschi è un motivo in più per tenere sotto controllo la situazione.