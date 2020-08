Inter, fatta per Tonali: accordo e firma la prossima settimana

L’Inter si prepara per la prossima stagione. In attesa di capire se Antonio Conte rimarrà alla guida del club, la società nerazzurra inizia a mettere a segno i primi colpi di mercato. Sembra essere tutto fatto per Sandro Tonali dal Brescia.

Inter: ecco Tonali

Secondo gli ultimi rumors di mercato, tra l’Inter e Sandro Tonali siamo arrivati alle firme. Il centrocampista del Brescia diventerà nerazzurro in queste settimane. Si parla di un affare da circa 35 milioni di euro. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto che dovrebbe essere definita già nei prossimi giorni. La settimana prossima dovrebbe essere quella decisiva per vedere il calciatore indossare la nuova maglia. Con Conte o con un altro tecnico, Tonali sarà dell’Inter. I nerazzurri compiono dunque un altro grande colpo in prospettiva così come fatto per Sensi e Barella nella scorsa stagione.

