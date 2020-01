Inter-Flamengo, intesa raggiunta per Gabigol: il punto sulla trattativa

Il futuro di Gabigol sta per essere deciso. Le prossime ore saranno cruciali per stabilire se l’attaccante brasiliano continuerà la sua avventura con il Flamengo, il club che lo ha consacrato con la vittoria di Brasilerao e Copa Libertadores da assoluto protagonista. E i rossoneri vorrebbero riaverlo in squadra dopo il prestito scaduto il 31 dicembre 2019. L’Inter, club detentore del cartellino, ha valutato come gestire la rinascita di Gabigol. Secondo quanto riportato da ESPN, sarebbe stata raggiunta l’intesa tra le due società: l’attaccante dovrebbe ritornare in Brasile a titolo definitivo.